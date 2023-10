Enam kui pool Põhja puiestee läbimurdest jõudis asfaldi alla

Tartu teedeteenistuse juht Oleg Lužetski sõnas, et tööd on graafikus. Raadiraja ja Muuseumi tee ringristmik on nüüd liiklusele avatud ning ristmikust linna poole on asfaltkatte saanud 700-meetrine teelõik. «Kolmsada-nelisada meetrit on veel tarvis asfaltida, siis saavad teeotsad kokku,» ütles Lužetski.