Liidia Laaneoja jõulupakke enam kokku ei sea

Tartu puuetega inimeste koja juhi Senta-Ellinor Michelsoni sõnul on Liidia Laaneoja hoidnud ühingu dokumentatsiooni kolmkümmend aastat pedantselt korras ning olnud kõigis tegevustes ülimalt sihikindel, et eakaid inimesi koondada ning seista selle eest, et keegi neist ei tunneks end mahajäetuna.

Rohkem aga kui pedantselt korras dokumentatsioon kõnelevad Liidia Laaneojast fotod, mida ajalehelugeja on palju kordi näinud. Need pildid on tehtud detsembrikuus tema kitsukeses köögis, kus laud on olnud lookas jõulupakkidest, mida Liidia koos abilistega kokku on pannud, et neid ühingu jõulupeol laiali jagada.