Jaanus Kriisk: lapsevanemad, lapsega koos on vaja sportida!

Kui see hetk on mööda lastud ja laps on nutiasjade küüsi langenud, pole veel kõik kadunud, sest on ju järgmised võimalused, milleks on stiimulid ja teadlikkus. Kunagi ütles üks Ameerika ettevõtja mulle kui noorele isale ühe targa mõtte: «Ära kunagi anna lastele raha, vaid osta asju, mida nad soovivad, normaalsuse ja võimaluste piires … kuid pane sinna ette väike ülesanne!» Ülesanne ehk jõukohane stiimul, mida peab tegema hoomatava aja jooksul. Lisaks püüa lapsele arusaadavas keeles rääkida, miks on seda vaja ehk arenda tervise hoidmise ja arendamise vallas teadlikkust.