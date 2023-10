Irja Lutsar: obstruktsioonist riigikogu liivakastis

Inimesed ikka küsivad, mida me seal riigikogus teeme. Parlamendi värske liikmena saan vastata, et harva arutame olulisi teemasid, enamasti püüame obstruktsiooni taluda. Vaatamata püüdlustele obstruktsiooni lahendada pole see õnnestunud. EKRE on avalikult öelnud, et selle lõpetamise tingimus on kõigi kevadel vastuvõetud seaduseelnõude tagasivõtmine. Isamaa nõuab peaministri tagasiastumist. Koalitsioonist on saanud opositsiooni pantvang, kuid ega opositsioon tea, kuidas pantvangidraama ära lõpetada.