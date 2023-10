9. oktoobri varahommikul on kanderaketis Vega 12 «reisijat» teel orbiidile. Nüüd on teada, et suure tõenäosusega kaks neist «reisijaist» kanderaketist ei eraldunud ning on koos raketi ülemise osaga atmosfääris ära põlenud.

Foto: ESA-CNES-ARIANESPACE