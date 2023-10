Eesti otsib parimat eurotegu

«Top 30sse jõudnud projektide Euroopa Liidu toetuse maht on kokku 331 880 068 eurot – eks suured projektid paistavad ikka enam silma, kuid on eriti hea meel, et mõtteviisi muutnud keskkonnaprojektid ja inimesi vahetult mõjutavad sotsiaalvaldkonna projektid on samuti parimate seas esindatud,» ütles RTK toetuste rakendamise osakonna juhataja Tiina Sams.

«Žüriile jõudis hindamiseks tugevalt üle saja euroteo. Nendel eurotegudel on alati olnud selge mõju ja panus meie elujärje parandamisesse. Eriti tahan veel rõhutada, et nii mõnigi väga olulise mõjuga eurotegu panustab just nimelt ja peaasjalikult meie inimestesse. Ja see on väga oluline!» kommenteeris žürii tööd Aigar Vaigu.