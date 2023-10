Tabel ⟩ Linnamaasturi omanik hakkab riigile rohkem maksma kui sportauto pidaja

Eesti autoomanike liidu juhi Simmo Saare hinnangul ei ole automaksu puhul tegemist mitte tarbimis-, vaid varamaksuga. Ta sõnas, et seejuures on üritatud minna kahte täiesti vastastikusesse suunda: mitte liigselt välja vihastada valijaid, et las vanema autoga sõitjad maksavad 50 eurot aastas, ja samas soodustada väiksema CO₂ heitega sõidukeid.