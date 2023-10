Enriko Talvistu: roheülesandeid tuleks linnas rohkem ette kavandada

Tänavu lõiguti järjekordselt kuivanud oksi, et need jalutajaile ohtlikuks ei muutuks. Puude kõrgus on juba saavutanud peaaegu maksimumi. Ühel päeval hakkavad need puud kuivama. Ei tea, kas ka tuultest tõugatuna ümber kukkuma. Muidugi mitte kõik korraga, aga selliselt ükshaaval väljalangenutena hakkavad need Emajõe linna suubumise uhked väravad välja nägema nagu poolenisti väljakukkunud hammastega suud. Ehk on looduskaitsjad juba uurinud lähemalt puude seisundit või peetakse sellist väljakukkumist tänapäeva pargiarhitektuuri loomulikuks elemendiks.