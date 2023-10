Stepan Karja romaanist paistab välja autori enda elutee käänakuid

Mis mees on täiskasvanud Paul Võsonurm? Selline mõte võiks tekkida igaühel, kes võtab kätte Stepan Karja kuuenda raamatu. On ju tema senised tööd kirjeldanud peategelast lapse ja noorukina, seega võiks oodata, et pärast oma hariduse täiendamist hakkab setu noormees tegutsema lõpuks ajakirjanikuna, nagu seda on olnud Stepan Karja suurema osa oma elust.