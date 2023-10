kiri ⟩ Märgakem ka head!

Minul on haruldaselt hea kontakt olnud oma mure tõttu nahakliiniku tohtri Viljar Jaksiga. Raske on sõnades edasi anda seda, kui tähelepanelik ta patsiendi vastu on. Ta teeb oma tööd rõõmuga ja ametialase kirega, samas on ta sõbralik ja hooliv patsiendi suhtes.