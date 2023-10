Gripp tuleb lõunast, vaktsiin on kohal

Tartu ülikooli kliinikumi L. Puusepa 8 majas asuvate vaktsineerimisbokside juures näeb sel nädalal rohkesti just kliinikumi töötajaid, kes end vaktsineerivad. Selsamal põhjusel, et kaitsta end ja teisi, on ka kõik teised inimesed oodatud vaktsineerima, rõhutas infektsioonhaiguste vanemarst-õppejõud Matti Maimets. Ta ennustab, et sel sügistalvel on gripi levik kindlasti laialdasem kui paaril eelmisel aastal.