Ehkki prügi sortimise põhimõtted on paljudele tartlastele ammu tuttavad, jääb üksjagu segaseks see, kuidas linnavalitsusele oma kompostimissoovist teada anda, sest Tartu veebilehelt on vastavat infot üsna raske leida. Pealegi ei pruugi linnavalitsusele teadaandmine õnnestuda.