Kui viimased aastad on linna selliseid sõidukeid ainult juurde kogunenud ning linnavalitsuse ja politsei käed on seotud olnud, siis viimaks paistab tunneli lõpus valgus. Nimelt on Tartu linnavalitsus lähedal määruse kehtestamisele, mis võimaldab autoronte ka omaniku nõusolekuta hakata kinnisesse parklasse teisaldama.