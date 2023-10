Delta keskusesse kogunevad naisjuhid oma edulugusid jagama

Konverentsi eesmärk on jagada inspireerivaid lugusid ja teadmisi, kuidas saavutada edu tööstuses ja tehnoloogias – valdkondades, kus naised on seni olnud vähemuses. Konverentsi korraldaja, robootika kaasprofessori Karl Kruusamäe sõnul on väga oluline kogemuste vahetamine.

«Naisjuhid jagavad tudengitele oma isiklikke kogemusi ning annavad häid praktikaid, kuidas tööstuse ja tehnoloogia valdkonnas edu saavutada,» kirjeldas ta.

Konverentsi ajal jagatakse väärtuslikke kogemuslugusid naisjuhtidelt, kes on murdnud barjääre ja saavutanud silmapaistvat edu. Küsimused «Mis on meeste maailm?» ja «Kuidas sobib naine tehnoloogia ja tööstuse valdkonda?» leiavad vastuseid kõnelejate ja põnevate vestluste kaudu. Konverentsi eesmärk on süstida naistesse teotahet ja julgust teha ägedaid asju, mis muudaks maailma.

Esinejate seas on näiteks Sirli Männiksaar, Emöke Sogenbits, Marju Zirel ja Kaire Kuldpere. Konverents toimub inglise keeles ning on osalejatele tasuta, aga tarvis on registreerda.