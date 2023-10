Tartumaalt pürgib tantsu- ja laulupeole ligi kolmsada kollektiivi

Laulu- ja tantsupeo pressiesindaja Sten Weidenbaumi sõnul on praegused andmed alles esialgsed ning analüüsi käigus võivad need muutuda. Näiteks avastati juba esmasel ülevaatamisel mõningad topeltregistreerimised.

Aastal 2019 registreerus laulu- ja tantsupeole Tartust ja Tartumaalt 298 kollektiivi. Et praegused andmed on lõpuni kontrollimata, ei ole teada, kas seekord on registreerunud kollektiive eelmisest laulu- ja tantsupeost rohkem või vähem. «Praegu on meil kontrollimata andmed, mistõttu võib öelda, et suurusjärk on üsna sama,» märkis Weidenbaum.