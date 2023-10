Selgusid Tartu Ülikooli arstiteaduskonna medali saajad

Emeriitprofessor Mare Saag pälvis medali pikaajalise panuse eest hambaarstiteaduse instituudi juhtimisel ja eriala populariseerimisel. Mare Saag sõnas tunnustust vastu võttes, et tal on olnud õnn töötada heas kollektiivis ja lõpuks ka uues õppebaasis, mida oodati aastakümneid.

«Arstiteaduskonna medali saamine on mulle väga suur tunnustus ja märk sellest, et minu pühendumine hambaarstide koolitamisele ja õppetöö keskkonna arendamisele pole jäänud märkamata. Soovin jätkuvalt osaleda instituudi ja kogu eriala tegemistes,» sõnas Saag.

Professor Alan Altraja ütles tunnustust vastu võttes, et medal on valdkonna suurim tunnustus.

«See on nagu olümpiamedal ja jääb mulje, et kõrgemale enam minna ei saa. Vaadates varasemaid auväärt medalisaajaid, näiteks professor Raivo Uibot ja professor Riina Kallikormi eelmisel aastal, saan tõdeda, et mina olen natuke vähem ülikoolis töötanud. See tähendab, et on vaja veelgi panustada ning kui jätkub õnne ja tervist, panustan heal meelel veel palju aastaid,» rääkis Altraja.