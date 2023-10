Visioonipäev keskendub kõrghariduse kvaliteedi hindamisele

«Kvaliteetse kõrghariduse pakkumine on iga kõrgkooli eesmärk ja vastutus. Kindluse ja tõendi, et nii ka on, annab hetkel välishindamine ehk institutsionaalne akrediteerimine. Aruteludes kõrgkoolide rektoritega oleme jõudnud arusaamisele, et vajame senise protsessi üle vaatamist ja analüüsi selleks, et liikuda edasi ühiste ettepanekutega protsessi uuendamiseks,» ütles RKRNi juht, Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden.