Kisub lörtsiseks, on aeg mõelda talverehvidele

Ilmaennustuse kohaselt võib täna ja ka algaval nädalal ette tulle lörtsihooge. Transpordiamet tuletab aga meelde, et alates tänasest, 15. oktoobrist on lubatud sõidukitel talverehve kasutada ja alates 1. detsembrist on need kohustuslikud. Lamellrehvidega võib sõita aasta läbi.