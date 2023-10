Tartu opositsioon kahtlustab susserdamist – raeplatsi liuväli polegi rajatis, vaid sündmus?

Tõusis ka küsimus, kas liuväljaku rajamisele, mille liiv kaalus 800 tonni ja jää 200 tonni, eelnesid pinnase uuringud. EKRE voliniku Imre Vähi hinnangul teeb see tonni ruutmeetri kohta. Istungit juhatanud volikogu aseesimees Reno Laidre märkis, et tema kui füüsiku seisukoht on, et ühel jalal seistes avaldab tema pinnaühikule suuremat koormust kui see liuväli.

EKRE volinik Loone Ots küsis, et kui juba enne jääväljakute rajamist aastal 2020 esinesid lekked, siis millise loogika alusel telliti aastal 2021 valgustuse projekt lekke kõrvaldamise asemel ja miks täismahuline audit purskkaevu seisukorra kohta tuli alles 2022. aastal.

Leidt vastas: «Võin ainult oletada, eks varadega püütakse ringi käia otstarbekalt ja kasutada seni, kui on võimalik, ning teha remonttööd, kui see ressurss on kulunud.»

Ots jätkas pärimist, et kui enne jääväljaku rajamist olid teada lekked ja rikked, miks ei saanud liuvälja mujale teha. «Siin ma võin ainult oletada, ma tõesti ei tea. Ju siis sellel kaalutlusel, et seal on kõige kaunim,» kostis abilinnapea.

Imre Vähi küsis, et milliseid heaperemehelikke tegevusi linn purskkaevu remondiks tegi, kui oli tuvastanud ulatuslikud lekked. «Ma täpselt tõesti seda ei oska öelda, ma selle juures ei viibinud,» ütles abilinnapea Leidt.