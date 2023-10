Fotod ⟩ Sõitke potilaadale! Elvasse

«ARSi vaas läks, kuninglikud nõud on kaks komplekti ära läinud,» ütles Hämmal. Selgitus kuninglikkuse kohta oli, et põhja all on krooni pilt ja need nõud on peres olnud nii kaua, kui mälu ulatub. Baltisaksalased jätnud need enne minekut toatüdrukule hoiule, aga tagasi nad ei tulnudki, kõlas legend.