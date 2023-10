KUULA ⟩ NOËP andis välja Tartu 2024 tunnusloo

«Proovisime algul vältida uuesti sõna «young» kasutamist, kuid tulutult – «Young Blood City» iseloomustas lihtsalt nii hästi Tartut, et jäime ideele kindlaks,» rääkis Kõpper. «Mul on hea meel, et meil avanes võimalus kirjutada Tartu 2024-le hümn. See oli põnev ülesanne ja loodan, et tartlased on rahu.»