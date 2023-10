Tartus langes puid nagu loogu, kahjud õnneks väikesed

Zimmer lisas, et pihta on saanud ka paari maja fassaad ning Ihastes kukkus linna maal kasvanud puu eramaja katusele. Ka seal sai kannatada vaid osa katusekive. «Et kahjunõuded on veel menetlemisel, ei saa praegu täpseid kahjusummasid öelda, kuid need ei ole väga suured,» märkis ta.



Samas on Zimmeril praegu olemas info vaid linna maal kasvanud puude kohta, mis tormile alla vandusid. Eramaal murdunud puude kohta täpne statistika linnavalitsusel puudub, kuid seda oleks vaja.