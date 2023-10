Tartu Maratoni Klassiku võitis isa ja poja duellis Kristo Prangel

Enne võistlussarja viimast etappi juhtis tabelit Kristo Prangel, kes arvas siis, et kaitseb esikoha isa ees ära. Nii ka läks, sest seeria kokkuvõttes edestas ta Rait Pallot 36 punktiga.

Ühtlasi oli see Prangelile teine järjestikune ning kokku samuti teine võistlussarja võit. «Eesmärk isa viis võitu üle teha on endiselt jõus,» kinnitas ta jätkuks. Seejuures ei tulnud tänavune võit kergelt, sest viimase etapi eel nentis ta, et ettevalmistused ei kulgenud plaanipäraselt. Seetõttu ei läinud ta püüdma ka uut isiklikku rekordit.