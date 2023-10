«Tuhkvalge» libreto on kirjutanud libretist ja lavastusdramaturg Siret Campbell, koreograaf ja lavastaja on Jevgeni Grib Estoniast.

Lavaloo keskmes on depressioon ja hirm. «Kõigi inimeste praegune mina koosneb varasematest läbielamistest välja kasvanud hirmudest,» selgitas Grib. ««Tuhkvalge» tantsukeeles on sees krambid. Need viitavad mälupiltidele, mille mõni sõna, hetk või muusika võib valla päästa. Me kõik tuleme oma sisemaailmaga erinevalt toime. Vahel tulebki raskeid aegu üle elada, sattuda tupikusse, kust ei paista mingit väljapääsu. Aga väljapääs on alati.»