Piltuudis ⟩ Alles taasavatud Inglisild on jälle suletud

Inglisild avati jalakäijatele vahetult enne möödunud nädalal toimunud Tartu linnamaratoni. Spordiüritus oli Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski sõnul ka põhjus, miks töödega seal graafikust kiiremini edeneti. Kuigi maratoonlased said silla muretult ületada, pole remont aga päris valmis, rääkis nüüd Lužetski.

Seetõttu ongi silla otstes jälle aiad ees, millel kirjas, et tööd kestavad seal aasta lõpuni. Lužetski sõnul sild siiski nii kauaks suletuks ei jää, vaid see peaks avatama paari nädala jooksul. Jäänud on veel silla alt veidi krohvida, ülaosas aga viimistleda, rääkis ta.