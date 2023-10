Sajad koolid ja asutused said taas 20 kilo lõhkeainega ähvardava spämmkirja

Pommiähvardustega spämmkirjade laine tabas Eestit esimest korda ööl vastu neljapäeva. Enamikus Tartu koolidest jäi õppetöö ära. Politsei koostas neljapäeval käitumisjuhise kõigile, kes rämpsposti osaliseks said. Korraldus oli, et reaalne oht puudub ning et tavapärane töö ja tegevus võib jätkuda.

Nii tegid reedel ka õppeasutused. Päris normaalselt nädala viimane koolipäev aga jätkuda ei saa, sest sarnale spämmkirja said taas sajad asutused, mille hulgas ka enamik Tartu koole. Teiste seas jõudis see ka Ülenurme gümnaasiumi e-postkasti.

Kooli direktor Tõnu Tender ütles hommikul, et kiri sarnaneb eelmisega. Sõnumis kirjutati: «Täna tuleb tore päev, aga tõenäoliselt mitte teie jaoks.» Sel korral ähvardati, et koolis on 20 kilogrammi lõhkeainet, mis plahvatab seal kell 11.25.

Seetõttu toimub Ülenurme gümnaasiumis kell 11.15 lühiajaline evakuatsioon, mille järel jätkub tavapärane koolipäev. «Kui algklasside õpilaste hulgas leidub lapsi, kes võivad väga kergesti erutuda ning paanikasse sattuda, siis luban neil täna, reedel koju jääda,» lisas direktor oma kirjas.

Tender selgitas, et neile õpilastele, kes on otsustanud koju jääda, on antud ka iseseisvad kooliülesanded. Küll lisas ta, et esmapilgul oli enamik õpilasi siiski kooli tulnud.