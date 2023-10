«Jämesoolevähi sõeluuring on üks vähestest võimalustest avastada selline tõsine haigus väga varakult enne sümptomite esinemist,» ütles Meister. Ta lisas, et see on üks paremini ennustatavaid vähke, mille õigel ajal tabamine annab tavaliselt häid ravitulemusi.