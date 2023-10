Eili Arula: ma pole jõmm, tahan vaid turvaliselt koju

Mul pole maasturit, kuid seda oleks vaja. Olen selle ostmist mitut puhku kaalunud ainuüksi seepärast, et kindla peale ka talvel tööle ja koju jõuda. Ümbruskonna peredes on üle ühe majapidamise hoovil maastur või tavalisest sõiduautost kõrgema põhjaga auto. Mitte seepärast, et olla naabrist parem või näidata, et võin seda enesele lubada, vaid seepärast, et maasturi omamine on sageli hädavajalik ainuüksi ohutu teekonna pärast.