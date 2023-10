Pommiähvardus ei ole halb nali, pommiähvardus on kuritegu. Pommiähvardus on ka sellist liiki sõnum, mille saabumisel võib haridusasutuse juhil olla keeruline vastu võtta «õiget» otsust ka meil, turvalises Tartus. Ka siis, kui kõik märgid näitavad, et tegu on rämpskirjaga, millesuguseid eilse päeva esimestel tundidel said kümned koolid, lasteaiad ja muud asutused. Need keerasid paljudel päeva tuksi.