Autoliikluse vaatest hästi toimiva suhteliselt uue ringristmiku kallis ümberehitus on põhjustanud tuliseid arutelusid ja vastne vaheotsus jätab otsad vette. «Oleme Sõpruse ringi teemat korduvalt arutanud ja leppisime kokku selles, et palusime projekteerijal töömahtu jagada nii, et Sõpruse ring jääks eraldi töömahtu,» ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. «Hanke läbiviimisel on võimalik need osad lahutada ning on võimalik Sõpruse sild rekonstrueerida ringi ümber ehitamata. See on üks võimalik stsenaarium. Kuidas me täpselt edasi läheme, seda mõtleme.»