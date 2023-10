Pommiähvardus ummistas häirekeskuse liini, politsei hinnangul pole paanikaks põhjust

See tähendab, et nüüd teeb Eesti politsei Läti kolleegidega koostööd, et tabada kirjade saatja. Kes see aga olla võiks, ei osanud Pirko Pärila veel öelda. «Kuna tegemist on laiaulatusliku pommiähvarduste lainega, mille tõttu evakueeriti Eestis teatud asutustes ka inimesi, oleme alustanud kriminaalmenetlust. Selle käigus proovime tuvastada isiku, kes on kirja saatnud,» kommenteeris operatiivjuht. «Anname endast parima tuvastamaks, kas kirjad saadeti Eestist või tulid need välismaalt. Eks see selgub lähiajal.»

Häirekeskuse ülekoormus

Kuidas aga vältida olukorda, kus pärast mitut ähvardust pommiplahvatuse ohtu enam tõsiselt ei võeta? «Kui selline pommiähvardus tuleb, võtame seda alati tõsiselt,» vastas Pärila. «Koolidel ja lasteaedadel on tavaliselt oma evakuatsiooniplaanid, mida vastavalt rakendada või mitte. Kui seda hakatakse automaatselt tegema, on see täiesti normaalne ja nii peabki.»

Ähvarduse saanuil tuleks kohe võtta ühendust häirekeskusega ja anda info edasi. Politsei tuleb kindlasti esimeste juhtumite puhul ka kohale, vaatab olukorra üle ning koostab ohuhinnangu, kas reaalne oht on olemas või on tegemist rämpspostiga ja tööd võib tavapäraselt jätkata.

Seega isegi kui sarnane kiri peaks lähipäevil uuesti asutuste postkastidesse potsatama, ei tasuks seda ignoreerida. «Kunagi ei tea, mis päriselt võib juhtuda. Kindlasti ei tasuks selliseid asju kergekäeliselt võtta, vaid ikka häirekeskusele teatada,» rõhutas operatiivjuht.

Ent näiteks neljapäeva hommikul oli häirekeskuse number teatajatest umbes ja liinile ei pääsenudki. «Võis olla hetk, kus kõik need, kes selle kirja avastasid, helistasid korraga häirekeskusse,» nentis Pärila. «Kuid see koormus oli hetkeline, seega eraldi liini me pommiähvarduste pärast ei ava.»

Kui peaks juhtuma, et pommiähvardused korduvad ja häirekeskuse liinid on taas umbes, tuleks esmalt lähtuda tegevusjuhisest ning evakueerida hoone inimestest tühjaks.

Neljapäeval ringles mitmel pool ka kuvatõmmis grupivestlusest sotsiaalmeedias, kus ähvardati reedel uuesti pomme lõhata. «Viime homse peale, täna kõik evakueeriti ja pole mõtet tühje hooneid maha lasta, ilma Eesti lasteta,» oli sealne sõnum.