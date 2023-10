GALERII ⟩ Raadi kaitseväelinnaku esimene uus hoone võtab ilmet

RKIKi Lõuna portfellijuht Peeter Karja selgitas, et sisuliselt on see esimene maja, mis valmib Raadile kaitseväe 2. jalaväebrigaadi soove ja vajadusi silmas pidades. «Seni on 2. jalaväebrigaad pidanud hakkama saama vanade hoonetega, mida on püütud vajaduste järgi kohandada,» selgitas Karja.