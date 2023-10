Eesti Rahva Muuseum on põllumajandusspetsialistide päralt

Eesti põllumajandus- ja kaubanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval sõnas, et vaieldamatult on tegu põllumajandussektori aastasündmusega. «Vaadates rohkearvulist eksponentide hulka, ei kahtle keegi, et igasügisene kohtumine Tartus on kasvanud juba traditsiooniks,» sõnas Irval tänavuse EPA avakõnes.

EPA mess toimub juba viiendat aastat ja üle poole eksponentide on olnud kohal kõik viis aastat. «Sügis ongi kõige õigem aeg selliseks suursündmuseks. Saak on koristatud ja paras aeg on jagada tänavuaastaseid kogemusi ning seada uusi eesmärke järgmiseks perioodiks. Miks ka mitte sõlmida uusi kokkuleppeid või leida koostööpartnereid – selleks on EPA formaat kõigiti sobiv,» lausus Irval.

«Siin on esindatud nii tehnika müüjad, looma- ja taimekasvatuse eksperdid, kelle laialdased kogemused aitavad sektoris tegutsevatel ettevõtetel teha paremaid ja tasakaalustatud otsuseid. Lisaks saavad sõna ülikoolides töötavad teadlased, kelle nõuanded on olnud hindamatud selle suve keeruliste ilmaoludega toimetulekuks,» lisas ta.

Irval lausus, et tunneb ühest küljest siirast rõõmu hästi toimivast valdkonda ühendavast üritusest, teisalt aga tahab ta tunnustada neid ettevõtteid, kes on messi korraldajatesse uskunud ja olnud nendega kõik need aastad. «Nad ei ole ennast lasknud heidutada koroonakriisist ega eelmise aasta majanduskataklüsmidest,» kiitis ta sektori ühtsust.