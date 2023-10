Kiiremad kardisõitjad õpivad Eesti maaülikoolis

Esikoha saamiseks pidi võistkond esimesena läbima sada ringi. Tingimuseks oli ka see, et võistkonnas peab olema vähemalt üks naine.

Võistluse teises pooles hakkas vahelduva eduga vihma sadama ning see pani samuti sõitjate oskused proovile. Nii mõnigi kart käis korra muru peal või tegi paar piruetti. Korduvalt kaalus võistluse peakohtunik ka sõidu lõpetamist, kuid esialgu tundus, et võistlejad suudavad ikka turvaliselt 100 ringi lõpuni sõita.



Siiski nii ei läinud ja kolm ringi enne lõppu, kui vihmahood läksid eriti tugevaks ning mõned kardid hakkasid vihma käes seisma jääma, luges peakohtunik 97 ringi järel sõidu lõppenuks.



Põneva võistluse võitis Eesti maaülikooli võistkond, teise koha said lennuakadeemia tudengid ning kolmas koht kuulus kaitseväe akadeemia õppuritele.