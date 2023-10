Jõudsalt leviv pargitatar laiub ka linna maadel

Ropka linnajaos Sepikoja tänaval tegi kõrgepingeliini all olevat maad puhastanud suur masin kaks sügist tagasi platsi pargitatrast puhtaks. Nüüd on pilt seal jälle selline, et seda tööd nagu poleks kunagi tehtudki.

Kui enamikul põõsastel ja puudel jäi õitseaeg kevadesse, on just praegu suurtes rohekasvalgetes õites üks võimsa kasvuga põõsastaim – pargitatar. See ka konnatatrana tuntud taim on Eestis aga võõrliik, mis levib kiiresti ja kaugele ega hävi kergelt.