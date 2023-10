Stepan Karja: nagu silmaklappidega hobused

Aga et juba oldi asutuses, mille tuleohutuse nõuete täitmist oli nagunii plaanitud kontrollida, siis see töö ka ette võeti. Asjatundjate üldhinnangul vastas asutuse olukord tuleohutusnõuetele. Leiti ainult muid väiksed puudujääke, muu hulgas ka vajakajäämisi gaasiseadmete hooldusdokumentide vormistuses. Need kõrvaldati kiiresti, gaasipaigaldise auditi tulemused kinnitasid, et seadmestik momendil eraldi puhastamist ei vaja. Seepärast tundus tarbetuna päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Marek Kiige manitsus: igasuguste tehnosüsteemide regulaarne hooldus tagab nende ohutu töö.