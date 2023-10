Priit Humal: Rail Balticu hind – reaalsuse ja unistuse vahel

On palju inimesi, kes tahavad kiiresti rongiga Tallinnast Pärnusse või Riiga sõita. Samuti eelistab iga autojuht, et teel oleks vähem rekasid. Kindlasti meeldib meile turvatunne, kui sõjatehnikat on hea mööda raudteed liigutada. Mure on selles, et nii potentsiaalseid reisijaid kui kaupa on Rail Balticu (RB) praegu kavandatud suurust arvestades vähemalt kümme korda liiga vähe.