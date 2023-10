Fraternitas Liviensise vilistlaskogu esimees Lauri Bender ütles, et valdavalt on need saksakeelsed raamatud. Need kuulusid baltisakslaste korporatsioonile Livonia, mis oli asutatud aastal 1822. Enne 19. sajandi teist poolt oli see maakondlik organisatsioon, mis koondas Liivimaalt pärit üliõpilasi.