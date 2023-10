Ülenurmes toimub lennuki hädamaandumise õppus

Enne seda kulutab õhusõiduk oma kütust nii palju kui võimalik, et vähendada ulatusliku tulekahju võimalust miinimumini. See tähendab, et päästemeeskonnal, kuhu kuuluvad lisaks lennujaama töötajatele päästeameti Lõuna päästekeskus, Tartu kiirabi, lennuliiklusteenistus, politsei, häirekeskus ning G4S, on ligi tund aega kriisiplaani vormida ja hädamaandumiseks valmistuda.