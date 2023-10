Aastaid ei ole kooli- ja lasteaiatoidu menüü koostamise nõudeid reformitud. Ometi just sellest peaks alustama, sest muudatus haaraks sadu tuhandeid lapsi. Sotsiaalministri määrus, millest lähtudes koolis ja lasteaias toitu valmistatakse, kehtib aastast 2008. On möödunud 15 aastat ning tervislikult toitumise põhimõtted on selle ajaga tohutult muutunud.