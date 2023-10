Eva Alvori (sündinud 1983) kunstiloomes on tikkimine suhtelist uus lisandus. Eelmisel sügisel tõusid sõjast tingitud elektrikatkestuste ajal Ukrainas ärevus ja seesmine pinge temas ekstreemsetesse kõrgustesse. Proovides leida midagi, mis aitaks tal rahuneda ja tasakaalu leida, avastas ta tikkimise, sest see on aeglane, monotoonne ja täpne käeline töö, mida saab teha ka taskulambi valgel. Sealjuures viis see ta mõtted lapsepõlvele ja vanaemale.