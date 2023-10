Koorijuht Kalev Lindal nentis, et tosina liikmega koor on väikesekene, aga kus veel on motivatsiooni ja tahtmist tegutseda, seal tuleb tervitada neid väikesi koore.

Neli aastat on viimasest suurest laulu- ja tantsupeost möödas, alla kahe on jäänud järgmiseni – peonädal on 2025. aasta juuli algul – ja just nüüd on tagumine aeg kollektiiv registreerida, kell kukub pühapäeval. Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse registri andmetel oli eilseks end peole kirja pannud 1874 kollektiivi: laulupeole 901, tantsupeole 871 ning rahvamuusikapeole 102 kollektiivi. Tartust ja Tartumaalt on praegu teada, et laulupeost soovib osa võtta kokku 281 kollektiivi.