Teine päev elektrita pani külaelanike külmkapid sulama

Deila Vosmi (paremal) lohistas tormituules murdunud kirsipuu oma ämma Milvi Vosmi murult pealt minema, kuid suurem mure on naiste jaoks puuduv elektrilevi, mis lubati taastada juba enam kui 12 tundi tagasi.

Juba teist päeva möllav torm on jätnud elektrita paljud majapidamised ning näiteks Meeri küla elanikel pole voolu juba teist päeva. Reedel poest toodud toidukraam on hakanud riknema, kuid millal külmkapp uuesti jahedaks muutub, selle selgust pole. Maru on mõjutanud ka mobiililevi ning hädaabinumbrile helistamiseks võib olla tarvis telefon korra välja ja siis uuesti sisse lülitada.