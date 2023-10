Tartumaalased endiselt elektrita, vool kadus ööpäevaga ka Jõgevamaalt

Kogu Eestile on antud teise astme hoiatus koos tormituultega kiirusega kuni 32 meetrit sekundis, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Kui eile pidid elektrita hakkama saama enam kui 1500 majapidamist Tartumaal, siis õhtul ja öösel möllanud torm murdis palju puid ja oksi, mis on tekitanud ulatuslikke elektrikatkestusi ka mujal Eestis ja praegu on elektrita ligikaudu 34 500 klienti. Elektrilevi hinnangul kasvab see arv täna veel kindlasti.

Kui Tartu ümbruses on katkestuste arv laupäevaga võrreldes püsinud samal tasemel ning vooluta on ligi poolteist tuhat klienti, siis täna hommikuks oli maru jõudnud ka seni tormist puutumata Jõgevamaale, kus pühapäeval enne kella 10 hommikul olid elektrita sajad kliendid.

Pühapäeva hommikuks olid vooluta jäänud mitmed Elektrilevi kliendid Tartu- ja Jõgevamaal. Foto: kuvatõmmis Elektrilevi kaardirakendusest

«Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses, et võimalikult kiiresti lahendada rikkeid ja taastada elektrivarustus. Kuna tormituuled jätkuvad veel tänagi, siis näeme, et rikkeid on veel juurde tulemas. Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuultega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena,» lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Tormituuled põhjustavad palju kahju ning toovad kaasa ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi brigaadid teevad tööd rikete kõrvaldamisel kahes vahetuses üle Eesti. Kuid niivõrd tugevad tormituuled pikendavad rikete lahendamise aega, kuna on eluohtlik elektritöid teha ja inimeste ohutus on kõige olulisem. Samuti palub ettevõte kõikidel elanikel katkenud elektriliinidest eemale hoida, kuna need on eluohtlikud.

Elektrilevi lubas, et koos partneritega tehakse kõik endast olenev, et klientidele elekter võimalikult kiirelt taastada. Ühtlasi palutakse elanikel valmistuda tormiseks ööks ja siin on ka juhised abiks: Erakordsed ilmastikuolud - Käitumisjuhised kriisiolukordadeks (olevalmis.ee).

NB! Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.