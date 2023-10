Lõunakeskuse kollane pall vajus tormiga lössi

Viimati juhtus Lõunakeskuse palliga sama asi märtsi lõpus ning toona võttis selle asendamine aega pea kaks nädalat. Nüüd on lõbusa olekuga naerusuine pall taas katki, sest tuul on nii tugev, et keskkonnaagentuur on andnud tänaseks tervele Eestile tormihoiatuse.