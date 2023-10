Eestlaste satelliidi kanderaketi start lükkus edasi

ESTCube-2 projektijuht ja Tartu ülikooli doktorant Hans Teras ütles, et tiim on hoolimata stardi edasilükkumisest põnevil. «Satelliidiga on palju tööd tehtud ja üks päev hilisem start ei heiduta meid. Eesti oma satelliidi kosmoselend on hetkel veel üsna haruldane sündmus. Kui start õnnestub, siis edasi jätkub missioon juba kosmoseavarustes,» kommenteeris ta.