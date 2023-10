Kaitseminister õppusel: kohalike toetus ussisõdalastele on märkimisväärne

Kaitseminister sõnas, et õppus on lõpusirgel ja tal on väga hea näha, et reservväelaste motivatsioon on jätkuvalt kõrge. «Tänan kõiki õppusel osalenud reservväelasi ja panustanud kaitseliitlasi ning kaitseväelasi, kes seisavad selle eest, et meie sõduritel oleks parim võimalik väljaõpe,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur reedesel õppuse Ussisõnad külaskäigul Lõuna maakaitseringkonnas.