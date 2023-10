GALERII JA VIDEO ⟩ Linnamaratoni eelpeol panid laserid raekoja sähvima

Tartu linnamaraton on tuntud oma ainulaadse raja poolest, mis viib jooksjad läbi ülikoolilinna ikooniliste paikade. Kogu 42 kilomeetri pikkune maratonidistants joostakse ühel ringil, mis tähendab, et iga rajakilomeeter on omanäoline ja pakub uusi elamusi. Soovijad saavad valida ka poolmaratoni või 10-kilomeetrise raja. Noorimatele jooksusõpradele toimuvad Tartu südalinnas lastejooksud.