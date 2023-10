Fotod ⟩ Jõuliselt pealepressiv konnatatar õitseb Tartuski

Ropka linnajaos Sepikoja tänava ja Ringtee vahel sai konnatatar küll elektriliinide tõttu maha raiutud, kuid kaks aastat hiljem on võõrliik seal taas võimsalt kasvamas.

Kui enamikul põõsastel ja puudel jäi õitseaeg kevadesse, on just praegu suurtes rohekasvalgetes õites üks võimsa kasvuga põõsastaim – konnatatar. Ka pargitatrana tuntud taim on Eestis aga võõrliik, mis levib kiiresti ja kaugele ega hävi kergelt. Kuigi keskkonnaameti teatel ei tohi seda taime Eestis kasvatada, istutada ega levitada, leidub selle asurkondi Tartuski, ka linnamaal.