Selgus, kuidas tartlased prügi sordivad

«Tulemustest rõõmustab see, et ohtlikke jäätmeid leidus segaolmejäätmete konteineris vähe, ainult viies konteineris,» ütles ta. «Samuti on positiivne, et 18-l jäätmetekke kohal olid segaolmejäätmete mahutis ainult need jäätmed, mida liigiti koguda ei saa. See tähendab, et selline olukord on saavutatav ja liigiti koguda on võimalik. Muus osas oleme pika tee alguses.»